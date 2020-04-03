Путин рекомендовал проработать вложение пенсионных накоплений в фонды прямых инвестиций

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин порекомендовал Центробанку и правительству проработать возможность размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций. Как сообщает сайт Кремля, такую рекомендацию глава государства дал по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами, состоявшейся 11 марта.

"Рекомендовать Банку России совместно с правительством РФ проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций", - говорится в перечне поручений по итогам встречи.

На встрече с инвесторами с соответствующей идеей выступил основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий. Путин заметил, что это фактически его скорректированные предложения 2018 года. Глава государства признал, что идея хорошая, но предупредил, что "очень трудно будет убедить коллег, руководителей этих фондов, сброситься в какой-то единый фонд".