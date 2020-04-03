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Путин дал поручения по использованию беспилотных автомобилей

Срок исполнения поручения - 31 мая

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить тестирование и постепенный ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей.

Как говорится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля, глава государства потребовал до 31 мая 2020 года от кабинета министров "с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации".

Гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож на встрече президента с инвесторами 11 марта отмечал, что в Китае или США регулирование в сфере беспилотного транспорта призвано сделать страну передовой в этой области, в результате чего "в той же Америке можно ездить по обычным городам совсем без водителя", а в России законодательство этого не позволяет. Волож в связи с этим предложил принять в РФ соответствующие нормы, чтобы, по его словам, опережающее технологическое регулирование было таким же конкурентным преимуществом, как сама технология.

Также правительство должно до 1 июня 2020 года "рассмотреть вопрос о включении в федеральный проект "Популяризация предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" мероприятий, предусматривающих размещение в средствах массовой информации сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области высоких технологий".

Кроме того, Путин потребовал "проанализировать практику создания и работы специальных подразделений и венчурных фондов государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также иных инструментов, применяемых такими компаниями в целях финансирования развития высоких технологий". На выполнение данного поручения президент отвел срок до 1 июля 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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