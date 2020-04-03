Путин поручил разработать меры по увеличению инвестиций госкомпаний в венчурные фонды

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с РФПИ к 1 июля 2020 года подготовить предложения по созданию механизмов по увеличению объема инвестиций государственных корпораций и компаний с государственным участием в венчурные фонды. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам состоявшейся 11 марта встречи с ведущими российскими инвесторами.

"Правительству совместно с Банком России и акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объем инвестиций государственных корпораций и компаний с государственным участием в венчурные фонды, в том числе за счет возможного инвестирования средств специализированным фондом в иные венчурные фонды, а также по возможности создания совместных венчурных фондов", - говорится в поручении.

К этому же сроку кабмину предстоит проработать вопрос о повышении уровня защиты инвесторов закрытых паевых инвестиционных фондов, финансирующих инвестиционные проекты в РФ, в том числе в рамках функционирования специальных административных районов на территориях острова Русский (Приморский край) и острова Октябрьский (Калининградская область).