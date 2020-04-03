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Пандемия коронавируса нового типа

Минпромторг призвал регионы не допускать закрытия рынков и ярмарок

В ведомстве отмечают, что это повлечет увеличение нагрузки на магазины, и как следствие высокую концентрацию покупателей в торговых залах

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров призвал власти российских регионов не допускать закрытия розничных рынков и ярмарок, так как это повлечет увеличение нагрузки на магазины, и как следствие высокую концентрацию покупателей в торговых залах. Об этом говорится в письме министра, направленного 3 апреля руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (есть в распоряжении ТАСС).

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"Обеспечить функционирование розничных рынков и ярмарок, не допускать фактов их закрытия при соблюдении принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями. Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах", - говорится в письме.

ТАСС направил запрос в Минпромторг и ожидает ответа.

Президент России Владимир Путин в четверг продлил режим нерабочих дней сразу на месяц, до 1 мая. При этом он подчеркнул, что вынужденные выходные могут закончиться и раньше, если позволит ситуация с коронавирусом, а регионам следует самим решать, насколько жесткими будут меры борьбы. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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