ЦБ в апреле будет публиковать официальный курс иностранных валют в штатном режиме

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России, несмотря на объявленный ранее нерабочий месяц, планирует публиковать официальный курс иностранных валют к рублю в штатном режиме, как это было в обычные рабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы в период с 4 по 30 апреля, кроме суббот и воскресений, устанавливаются и публикуются Банком России в штатном режиме как в обычные рабочие дни , в порядке, установленном указанием Банка России", - отмечается в сообщении.

27 марта регулятор установил один официальный курс иностранных валют к рублю и учетные цены на драгоценные металлы, которые действуют с 28 марта по 6 апреля включительно. Такие меры ЦБ РФ предпринял в связи с тем, что эта неделя была объявлена нерабочей.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".