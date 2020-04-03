Правительство продлило эксперимент по маркировке молочной продукции до конца года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство России продлило эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства от 29 июня 2019 года. "О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации: в пункте 1 слова "по 31 марта 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Правительство перенесло срок вступления в силу обязательной маркировки для некоторых видов молочной продукции на 20 января 2021 года. "Отдельные коды, в отношении которых 20 января 2021 года вводится обязательная маркировка средствами идентификации, будут определены правительством по результатам доклада об оценке результатов эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории РФ", - говорится в документе.