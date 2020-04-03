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Хуснуллин сообщил, что список системообразующих предприятий может дополняться

Вице-премьер отметил, что попадание в этот список даст возможность компаниям более оперативно решать вопросы по кредитованию, по отсрочке залоговых платежей и другим мерам государственной поддержки

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Список системообразующих предприятий, в который в том числе входят девелоперские компании, может обновляться и дополняться. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

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"Списки на сегодняшний день постоянно обновляются, мы этой работой с Минэкономразвития активно занимаемся. Завтра мы еще раз будем смотреть, какие предприятия должны войти в системообразующие. <…> Там есть крупные застройщики, есть крупные инфраструктурные компании, есть предприятия ЖКХ, этот список живой", - отметил Хуснуллин.

По его словам, попадание в список системообразующих предприятий даст возможность компаниям более оперативно решать вопросы по кредитованию, по отсрочке залоговых платежей и другим мерам государственной поддержки. "Остановка системообразующих предприятий, либо замедление их работы, по цепочке ведет за собой к остановке и замедлению работы еще десятков, а иногда и тысяч организаций, в которых работают десятки и сотни тысяч людей", - прокомментировал Хуснуллин.

О списке системообразующий предприятий

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами - до 4 тыс. организаций. Кроме того, организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки.

При этом правительство РФ не поддержало инициативу Минфина включить несколько десятков российских банков и финансовых организаций в список системообразующих предприятий.

Ранее список системообразующих российских компаний был расширен в три раза, до 600 предприятий. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и др.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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