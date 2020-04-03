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Пандемия коронавируса нового типа

ЦБ решил не предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам

Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней в России из-за коронавируса до конца апреля
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Платежи россиян по кредитам во время нерабочих дней, продленных до конца апреля, должны осуществляться в срок в соответствии с договором. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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Президент России Владимир Путин 2 апреля 2020 года объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до конца апреля. Сразу после 30 апреля в этом году начинаются пять выходных и праздничных дней (1-5 мая) по случаю Праздника весны и труда. Ранее указом Путина нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - указано в сообщении.

В ЦБ отмечают, что режим нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля включительно не распространяется на финансовые организации - банки, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и другие. В период нерабочих дней банкам и некредитным финансовым организациям необходимо обеспечить предоставление услуг в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. При этом обеспечение банковских услуг должно поддерживаться с учетом перевода максимального количества сотрудников на удаленный режим.

Также регулятор рекомендует банкам своевременно информировать клиентов о режиме работы отделений. При этом, помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, ЦБ рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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