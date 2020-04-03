"Эксперт РА" подтвердило высокий рейтинг кредитоспособности "Роснано"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Роснано" на уровне "ruAA", что отражает его высокую способность своевременно и полностью выполнять долговые обязательства, сообщает в пятницу пресс-служба "Роснано".

"Агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Роснано" на уровне "ruAA", прогноз по рейтингу - стабильный. Агентство отмечает системную значимость "Роснано" как одного из ключевых элементов государственной системы институтов развития, <...> на протяжении всего срока деятельности компания не допускала просрочек при обслуживании долговых обязательств", - говорится в сообщении.

Кредитный рейтинг "Эксперт РА" впервые присвоен "Роснано" в апреле 2019 года на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом. В декабре 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО "Роснано" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.

"Сохранение уровня рейтинга от "Эксперт РА" будет способствовать привлечению средств для финансирования новых фондов под управлением УК "Роснано" на комфортных условиях", - цитирует пресс-служба финдиректора УК "Роснано" Артура Галстяна.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана УК "Роснано" для управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.