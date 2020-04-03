{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Эксперт РА" подтвердило высокий рейтинг кредитоспособности "Роснано"

Агентство отмечает системную значимость "Роснано" как одного из ключевых элементов государственной системы институтов развития

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Роснано" на уровне "ruAA", что отражает его высокую способность своевременно и полностью выполнять долговые обязательства, сообщает в пятницу пресс-служба "Роснано".

"Агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Роснано" на уровне "ruAA", прогноз по рейтингу - стабильный. Агентство отмечает системную значимость "Роснано" как одного из ключевых элементов государственной системы институтов развития, <...> на протяжении всего срока деятельности компания не допускала просрочек при обслуживании долговых обязательств", - говорится в сообщении.

Кредитный рейтинг "Эксперт РА" впервые присвоен "Роснано" в апреле 2019 года на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом. В декабре 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО "Роснано" в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.

"Сохранение уровня рейтинга от "Эксперт РА" будет способствовать привлечению средств для финансирования новых фондов под управлением УК "Роснано" на комфортных условиях", - цитирует пресс-служба финдиректора УК "Роснано" Артура Галстяна.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана УК "Роснано" для управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.

Реклама на ТАСС
РЖД предоставили скидки до 42,5% на перевозки ряда социально значимых грузов
По словам заместителя гендиректора холдинга Алексея Шило, данная мера призвана уменьшить транспортную составляющую в цене перевозимой продукции и обеспечить наличие в достаточном количестве товаров в магазинах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС