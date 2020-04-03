Набиуллина дала прогноз по негативным эффектам для экономики России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Негативные эффекты для российской экономики, скорее всего, сконцентрируются во втором квартале этого года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Исходя из природы причин падения экономической активности, базовым сценарием для нас является то, что негативные эффекты скорее всего будут сконцентрированы внутри второго квартала текущего года", - сказала она.

Ситуация на рынке

Рыночная ситуация в целом улучшилась, необходимости в том, чтобы принять дополнительные меры для обеспечения финансовой стабильности, сейчас нет, отметила Набиуллина.

"В целом можно сказать, что рыночная ситуация улучшилась, хотя пока еще далека от нормальной. На настоящий момент, на наш взгляд, дополнительных мер для обеспечения финстабильности не требуется, но мы готовы задействовать дополнительные инструменты, если это будет необходимо", - сказала она.

Экономика Китая

Возвращение экономики Китая к нормальному режиму функционирования после карантина пока не может компенсировать выпадающий спрос в экономиках других стран. В связи с этим ожидается существенное снижение мирового ВВП во втором квартале 2020 года, сообщила Набиуллина.

"Постепенное возвращение китайской экономики к нормальному режиму после периода карантина в первом квартале пока неспособно компенсировать выпадающий спрос в остальных экономиках. Мировой ВВП во втором квартале существенно снизится", - сказала она.

Продажа валюты

Банк России видит положительный эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила.

"Мы также видим эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила, как стандартных продаж, привязанных к цене на нефть 42$ за баррель, так и дополнительных за счет сделки по Сбербанку и привязанных к цене на нефть $25 за баррель", - сказала она.

Доходности по долгосрочным ОФЗ

Глава Банка России заявила, что доходности по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) находятся сейчас на уровне около 7%.

"За последние недели снизились доходности по долгосрочным ОФЗ, и сейчас они находятся на уровне около 7%. В марте произошел резкий рост доходности, сейчас на три четверти этот всплеск уже отыгран", - сказала она.

Банкам пока не требуется дополнительная ликвидность от ЦБ РФ, добавила глава ЦБ.