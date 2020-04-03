Набиуллина: один месяц карантина может обойтись экономике России в 1,5-2% ВВП

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5-2% ВВП. При этом совокупный эффект на экономику будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры", - сказала Набиуллина.

По ее словам, негативные эффекты для экономики РФ сконцентрируются во втором квартале 2020 года.

Всплеск инфляции

Глава Банка России заявила, что наблюдаемый в текущий момент всплеск инфляции будет краткосрочным.

"Данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск [инфляции] будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания", - сказала она в ходе онлайн пресс-конеференции.

"Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время. Но годовая инфляция тем не менее пока еще значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен", - сказала она.