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ЦБ видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году

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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году и будет выбирать правильный момент для его реализации. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Последствия от ограничительных мер для совокупного спроса как в части внешнего спроса, так и внутреннего, вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором. При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовых рынках мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года", - сказала она.

"Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать", - добавила Набиуллина.

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