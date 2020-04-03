ЦБ видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году и будет выбирать правильный момент для его реализации. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Последствия от ограничительных мер для совокупного спроса как в части внешнего спроса, так и внутреннего, вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором. При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовых рынках мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года", - сказала она.

"Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать", - добавила Набиуллина.