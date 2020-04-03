ЦБ рекомендует банкам создать доступные сервисы проверки заявок на кредитные каникулы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал банкам организовать доступные и понятные сервисы по проверке заявок на кредитные каникулы, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Банкам мы настоятельно рекомендуем организовать сервисы по проверке правильности расчета суммы доходов в подаваемых заявках. При этом такие сервисы должны быть предельно прозрачны и понятны для заявителей, и работать дистанционно", - сказала она.

ЦБ РФ будет вести постоянный мониторинг реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от пандемии.

Заявления на реструктуризацию кредитов

Банки получили около 27 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших от пандемии. Из них 2,1 тыс. заявок удовлетворено.

"Банк России провел опрос десяти крупнейших банков о результатах их работы в период с 20 марта по 1 апреля по реструктуризации задолженности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. По предварительным данным, в адрес этих банков от заемщиков поступило около 27 тыс. заявлений об изменений условий кредитного договора в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции", - сказала она.

Глава ЦБ добавила, что по состоянию на 1 апреля банки рассмотрели более 12,5 тыс. поступивших заявлений, из них 9,8 тыс. приходятся на потребительские кредиты, 2,7 тыс. - на ипотечные. При этом банками удовлетворено 2,1 тыс. заявлений граждан о реструктуризации кредитов.

ЦБ смягчает требования к минимальному рейтингу банков для участия в программе льготного кредитования МСП.