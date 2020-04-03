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Enphase Energy будет обучать инженеров по установке солнечных электростанций онлайн

Предполагается, что это поможет удовлетворить возрастающий спрос на установку домашних солнечных электростанций

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Компании Enphase Energy и ImagineSolar представили набор образовательных онлайн-программ для подготовки инженеров, занимающихся установкой солнечных электростанций. Обучение включает модули по проектированию энергосистем, анализу данных и мониторингу, сообщило издание Solar Power World.

"Наша миссия заключается в том, чтобы обеспечить необходимый уровень знаний и компетенций инженеров по установке солнечных электростанций, а также их готовность применять полученные знания на практике. Программа подготовки к работе с технологией Enphase Ensemble включает модули по таким направлениям, как установка интегрированных решений, работа с "умными" энергосетями и системы баз данных", - сказал коммерческий директор Enphase Energy Дейв Ранхофф.

Ожидается, что данная инициатива позволит компании обеспечить непрерывный процесс обучения и подготовки кадров, несмотря на введенные меры по социальному дистанцированию ввиду COVID-19. Таким образом, студенты, прошедшие теоретическую подготовку на онлайн-платформе, будут уже подготовлены к практическому обучению. В дополнение к программе видеокурсов Enphase представит возможность дистанционной проверки полученных знаний и навыков на базе интегрированной системы управления обучением (learning management system, LMS).

Благодаря проведению обучения в режиме онлайн Enphase Energy планирует увеличить число проектировщиков и инженеров монтажа, подготовленных к работе с решением Enphase IQ. Предполагается, что это поможет удовлетворить возрастающий спрос на установку домашних солнечных электростанций.

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