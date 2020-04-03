РЖД предоставили скидки до 42,5% на перевозки ряда социально значимых грузов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. РЖД ввели скидки на внутрироссийские перевозки ряда видов грузов, в том числе зерновых культур и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков, изделий текстильной и бумажной промышленности в универсальных крытых вагонах, говорится в сообщении холдинга.

Понижающий коэффициент применяется к сборным повагонным отправкам, состоящим из грузов 2 и 3 тарифного класса, и на порожний пробег вагонов после выгрузки под погрузку непосредственно из-под таких перевозок. Скидка в зависимости от груза составит от 13,4% (коэффициент 0,866) до 42,5% (коэффициент 0,575) в груженом рейсе и от 9,4% (коэффициент 0,906) до 39,9% (коэффициент 0,601) - в порожнем. Коэффициенты вступают в силу с 4 апреля 2020 года и действуют по 31 декабря 2020 года.

"Идя на такой шаг, мы решаем сразу несколько важных задач, в том числе привлекаем дополнительные объемы перевозок, улучшая условия для грузоотправителей, а также уменьшаем транспортную составляющую в цене перевозимой продукции, что, в конечном итоге, позволит обеспечить наличие в достаточном количестве товаров на полках магазинов для граждан нашей страны", - отметил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило, слова которого приводятся в пресс-релизе.