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Кабмин может ввести мораторий на ответственность за несоблюдение правил маркировки товаров

Правительство не видит необходимости в переносе сроков введения обязательной маркировки по остальным товарным группам

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство России рассматривает возможность введения полугодового моратория на ответственность за несоблюдение правил маркировки товаров. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Сейчас в правительстве рассматривается вопрос возможности полугодового моратория на ответственность по товарным группам, срок маркировки которых не был перенесен", - сказал он.

Евтухов добавил, что кабмин не видит необходимости в переносе сроков введения обязательной маркировки по остальным товарным группам. "Были приняты следующие решения: об отсутствии необходимости переноса сроков введения обязательной маркировки по остальным товарным группам", - сказал он.

Замминистра отметил, что вопрос целесообразности переноса сроков введения обязательной маркировки средствами идентификации в условиях распространения коронавирусной инфекции неоднократно обсуждался в рамках рабочей группы на площадке правительства, в том числе с участием отраслевых союзов. Были также рассмотрены обращения бизнес-сообщества по данному вопросу. В частности, Национальный союз обувщиков обращался с просьбой о недопущении переноса на более поздние сроки обязательной маркировки обувных товаров.

Замминистра также напомнил, что правительством были приняты решения о продлении срока проведения эксперимента по маркировке молочной продукции на период до 31 декабря 2021 года, а также о переносе сроков обязательной маркировки молочной продукции начиная с 20 января 2021 года.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С начала этого года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, а с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
РоссияЕвтухов, Виктор Леонидович
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