ТПП обеспокоена поправками в закон о банкротстве в части проведения электронных торгов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, где высказал обеспокоенность поправками в проект федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты РФ". По мнению специалистов палаты, которые анализировали документ, он может привести к замене системы саморегулирования административным регулированием и ограничить число операторов электронных площадок.

Минэкономразвития РФ в марте подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора. Решетников отмечал, что работа над поправками велась более года по поручению президента РФ Владимира Путина.

"В документе, разработанном Минэкономразвития, предлагается в сущности заменить нынешнюю систему саморегулирования административным регулированием и ограничить число операторов электронных площадок. Это несет риски потери важнейших функций саморегулируемых организаций (СРО) по обеспечению постоянного контроля за соответствием операторов <...> базовым требованиям, установленным законодательством о банкротстве", - отмечается в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС. Замечания и предложения по поправкам делали эксперты ТПП и Совета палаты по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности.

"Профессионалы беспокоятся об информационной открытости и прозрачности проведения торгов, о постоянном контроле за деятельностью членов СРО, за соблюдением стандартов и правил профессиональной деятельности, о предупреждении антиконкурентных действий", - пояснил ТАСС Катырин, комментируя свое письмо Решетникову. По его словам, законопроект требует обязательного дополнительного обсуждения с представителями бизнес-сообщества, профессиональными участниками рынка электронных торгов.

Риски монополизации

По словам главы палаты, все члены саморегулируемых организаций операторов электронных площадок имеют договоры обязательного страхования ответственности за причинение убытков третьим лицам при проведении торгов в электронной форме, размер страховой суммы по таким договорам составляет не менее 30 млн рублей в год. Кроме того, для дополнительной ответственности за убытки, причиненные операторами электронных площадок, СРО операторов сформировали компенсационные фонды в размере 143 млн рублей.

Как отметил Катырин, принятие законопроекта "приведет к тому, что эта система имущественной ответственности перестанет действовать".

Кроме того, законопроект в такой редакции "фактически предлагает отказаться от частных инвесторов, уже вложивших значительные средства в развитие этой сферы, и заменить их ограниченным числом монопольно действующих на рынке компаний", отмечается в письме.

Сегодня торги проводятся на 48 постоянно действующих электронных площадках, 44 из которых имеют опыт проведения торгов от четырех до девяти лет, а благодаря работе СРО в их составе нет "карманных площадок", создаваемых для разового проведения торгов, уточняется в письме.

Высокое вознаграждение

ТПП также обращает внимание на пункт законопроекта, который устанавливает, что при приросте стоимости чистых активов должника от 100 млн до 1 млрд рублей вознаграждение антикризисного управляющего составляет 1,65 млн рублей плюс половина размера превышения суммы прироста над 100 млн рублей.

"Таким образом, арбитражный управляющий может получить вознаграждение за свою деятельность в размере до 450 млн рублей. Столь значительная сумма способна нанести ущерб интересам как кредиторов, так и самого должника, потому что почти половина суммы его активов перейдет арбитражному управляющему. Считаем необходимым, чтобы при таком приросте стоимости чистых активов должника вознаграждение антикризисного управляющего составляло 1,65 млн рублей плюс половина процента от размера превышения суммы прироста над 100 млн рублей", - предлагает Катырин.

Палата обратила внимание на пункт, по которому для получения права стать арбитражным управляющим необходим опыт стажировки не "в качестве помощника арбитражного управляющего", а в качестве любого работника "у арбитражного управляющего".

"Таким образом, арбитражными управляющими смогут стать также те, кто выполнял у арбитражного управляющего функции, не связанные с ведением дел по банкротству, то есть секретари, курьеры и так далее. Это прямой путь к снижению требований для получения статуса арбитражных управляющих и, как следствие, к ухудшению качества их профессиональной деятельности", - отметил Катырин.

Не согласна ТПП РФ и с наделением суда правом распоряжаться заложенным имуществом без законного согласия кредитора. Это, по мнению экспертов, "может привести к нарушению его прав и интересов и противоречит существу института залога". "Необходимо установить, что должник имеет право совершать какие-либо действия с имуществом, являющимся предметом залога, исключительно в случаях, если это предусмотрено планом реструктуризации, одобренным кредитором", - добавил Катырин.