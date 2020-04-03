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Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров "Роснано"

В их числе представители Минфина, Минпромторга и Минцифры

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию АО "Роснано". Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, размещено на официальном портале правовой информации в пятницу.

В совет директоров в качестве представителей государства правительством предлагаются: заместитель министра финансов Андрей Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, руководитель автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации" Константин Калинин.

В этом списке также председатель правления ООО "Управляющая компания "Роснано" Анатолий Чубайс (входит в нынешний совет директоров), председатель совета директоров этой компании Владислав Путилин, председатель Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково") Аркадий Дворкович (сейчас возглавляет совет директоров Роснано), директор по стратегическому планированию и развитию АО "КомлексПром" Олег Фомичев, гендиректор АО "Российская венчурная компания" Александр Повалко, начальник управления АО "ВТБ Капитал" Елена Сахнова.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано".

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Россия
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