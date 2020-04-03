Набиуллина посоветовала россиянам взвешенно решать финансовые вопросы во время кризиса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Граждане России не должны поддаваться импульсивным решениям в финансовых вопросах в период кризиса, считает глава Банка Росси Эльвира Набиуллина.

"У многих людей действительно небольшие накопления, у всех разная ситуация и с доходами, и с возможностями. Поэтому каких-то универсальных рецептов не может быть. Основное - не надо поддаваться каким-то эмоциональным импульсам, настроениям, нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, использованию сбережений", - сказала она в ходе онлайн пресс-конференции.

ЦБ РФ и правительство принимают необходимые меры, чтобы помочь россиянам пройти период кризиса более спокойно и вернуться в нормальное русло жизни, подчеркнула Набиуллина.