Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции рассказала о последствиях пандемии коронавируса для российской экономики и предложила меры поддержки.
Влияние коронавируса на экономику
- Один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5-2% ВВП. Совокупный эффект на экономику будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры. Негативные эффекты для российской экономики, скорее всего, сконцентрируются во втором квартале 2020 года.
- ЦБ ожидает сокращение прибыли российских банков в 2020 году. Регулятор будет уточнять свои оценки по мере развития ситуации с распространением коронавируса.
- При этом в ЦБ отмечают, что финансовая система и банки подошли к периоду пандемии в достаточно хорошем состоянии, есть возможность пройти этот период спокойно. Российским банкам пока не требуется дополнительная ликвидность от ЦБ.
- Банк России ожидает, что наблюдаемый всплеск инфляции будет краткосрочным. Инфляция в России сейчас ниже 3%. ЦБ также пообещал следить за динамикой роста цен.
- Набиуллина подчеркнула, что рыночная ситуация в целом улучшилась, дополнительных мер для обеспечения финстабильности не нужно.
- Доходность по долгосрочным облигациям федерального займа находится на уровне около 7%.
- ЦБ видит риски роста безработицы в России.
Меры по стабилизации экономики
- Банк России может расширить перечень секторов экономики, которые могут получить поддержку, однако пока ЦБ не видит в этом необходимости.
- Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставки и выберет правильный момент для его реализации.
- Банк России наблюдает положительный эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила и не пытается влиять на курс рубля.
- Регулятор рекомендовал страховым компаниям на время введенных ограничительных мер заключать договоры ОСАГО без диагностических карт.
- ЦБ расширит ломбардный список с возможностью его дальнейшего увеличения.
Кредитование
- Платежи россиян по кредитам во время нерабочих дней должны осуществляться в срок в соответствии с договором.
- Кредитные каникулы должны предоставляться адресно, не всем без исключения. Банки получили уже около 27 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших от пандемии. 2,1 тыс. заявок удовлетворены.
- ЦБ рекомендовал банкам организовать доступные и понятные сервисы по проверке заявок на кредитные каникулы.
- Регулятор будет вести постоянный мониторинг ситуации с реструктуризацией кредитов заемщиков, пострадавших от пандемии. Кроме того, должен сохраняться контроль за уровнем долговой нагрузки населения.
- Банк России отменяет надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля, и смягчает требования к минимальному рейтингу банков для участия в программе льготного кредитования МСП.
- ЦБ рекомендовал финорганизациям не выставлять клиентам штрафы и пени до конца карантина.
Советы россиянам
- Глава ЦБ отметила, что "каких-то универсальных рецептов не может быть", и призвала не поддаваться эмоциональным импульсам и настроениям. Набиуллина считает, что нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению и использованию сбережений.
- Банк России делает все, чтобы сбережения россиян не обесценивались, добавила Набиуллина. Ставки по банковским вкладам по-прежнему остаются привлекательными.