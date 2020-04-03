Набиуллина: ЦБ делает все, чтобы сбережения россиян не обесценивались

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России делает все, чтобы сбережения россиян не обесценивались, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции. Она отметила, что ставки по банковским вкладам по-прежнему остаются привлекательными.

"Хочу сказать, что Центральный банк делает все, чтобы сбережения не обесценивались. Прежде всего, мы держим инфляцию под контролем. Сбережения обесцениваются, когда высокая инфляция. Мы делаем все, чтобы инфляция не была высокой и соответствовала нашей цели. Куда вкладывать? Люди должны выбирать сами. Еще раз отмечу, что банковские депозиты по-прежнему остаются достаточно привлекательным способом сбережения", - сказала она.