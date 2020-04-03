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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин: власти Москвы делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях пандемии

При этом он отметил, что введение во всех регионах России одинаково жестких ограничительных мер из-за коронавируса может навредить экономике и вызвать рост безработицы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы делают все, чтобы не разрушить экономику жесткими мерами в условиях распространения коронавируса, но должны сдерживать инфекцию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу в интервью Первому каналу.

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"Мы делаем все, чтобы не разрушить экономику, с другой стороны, мы должны сглаживать пики распространения инфекции", - сказал он.

Мэр Москвы отметил, что введение во всех регионах России одинаково жестких ограничительных мер из-за коронавируса может навредить экономике и вызвать рост безработицы. 

"Нельзя сравнивать ситуацию в Москве и в каком-то сибирском поселке, Чукотку и Калининград, Сочи с домами отдыха. У каждого своя ситуация, страна огромная. Мы не Бельгия, не Швейцария и даже не Германия, у нас колоссальная территория", - заявил он.

По его словам, каждому региону необходимо ориентироваться на уровень потенциальной опасности на своей территории. "Поэтому сплошное одинаковое решение на всех территориях бессмысленно, мы еще и экономику прихлопнем и создадим огромное количество безработных там, где этого не надо было делать. И сегодня все регионы принимают решения по самоизоляции, ограничительные меры исходя из той ситуации, которая реально у них складывается", - сказал Собянин.

"По Москве и Московской [области] приняты, пожалуй, наиболее жесткие решения. Понятно почему: половина всех пассажиров, приезжающих в страну проехали через Москву. <...> Естественно и динамика заражения самая высокая в Москве. Поэтому мы должны принимать самые жесткие меры. Они приняты и на текущей неделе и продлены до конца месяца", - отметил мэр.

"Мы делаем все чтобы не разрушить экономику, с другой стороны мы должны сглаживать пики распространения инфекции", - заверил он.

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При этом решения региональных властей во многом основаны на предписаниях главных санитарных врачей, конкретные меры вводятся после консультаций с правительством страны и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, напомнил Собянин.

Как минимум дважды в неделю проводятся селекторные совещания с регионами, где эти меры обсуждаются подробно. "И сегодня такое селекторное совещание проведено под руководством председателя правительства. Так что говорить о том, что какая-то вакханалия наступила и каждый лепит что попало, - это не соответствует действительности абсолютно. Решения, принятые президентом, своевременные и точные", - заключил градоначальник.

Ситуация с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

В новость внесены изменения (15:44 мск) - добавлена информация по тексту. 

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