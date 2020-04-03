Домодедово закрыл галерею международных рейсов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово закрыл часть аэропорта, из которой осуществляются международные рейсы. Об этом говорится в сообщении аэропорта. Такое решение аэропорт принял из-за закрытия авиасообщения с зарубежными странами.

На эту тему

"В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов", - отмечается в сообщении.

О том, что аэропорт рассматривает возможность закрытия галереи, Домодедово сообщал еще в середине марта.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.