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Домодедово закрыл галерею международных рейсов

Такое решение аэропорт принял из-за закрытия авиасообщения с зарубежными странами

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово закрыл часть аэропорта, из которой осуществляются международные рейсы. Об этом говорится в сообщении аэропорта. Такое решение аэропорт принял из-за закрытия авиасообщения с зарубежными странами.

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"В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов", - отмечается в сообщении.

О том, что аэропорт рассматривает возможность закрытия галереи, Домодедово сообщал еще в середине марта.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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