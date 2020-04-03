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Исследование: 5% россиян готовы пройти процедуру упрощенного банкротства

Это в два раза больше, чем год назад, говорится в материалах Финансового университета при правительстве РФ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пройти процедуру упрощенного банкротства готовы 5% жителей крупных и средних городов, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

В исследовании отмечается, что мероприятия по упрощению доступа к кредитным каникулам и облегчению процедуры банкротства физических лиц частично были реализованы правительством еще до кризиса. Так, на прошлой неделе в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили ТАСС, что россияне, чей долг составляет от 50 тыс. до 700 тыс. руб., смогут подавать заявления о процедуре внесудебного банкротства бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ) или через арбитражного управляющего.

"Однако в марте текущего года, на фоне экономических сложностей, усугубившихся в связи с развитием эпидемии коронавируса, они стали особенно актуальными", - говорится в материалах.

"Одним из последствий нынешнего экономического кризиса является резкий рост числа людей, намеренных воспользоваться процедурой упрощенного банкротства или же взять кредитные каникулы для снижения кредитного бремени и стабилизации собственного материального положения. Сегодня 5% жителей крупных или средних городов готовы сами пройти процедуру упрощенного банкротства, или знают о намерении пройти банкротство среди своих друзей и знакомых. Это в два раза больше, чем год назад", - говорится в материалах Финуниверситета.

В исследовании отмечается, что еще 3% россиян готовы сегодня попросить банк о кредитных каникулах или знают о подобных намерениях среди своих друзей и знакомых, что вчетверо больше, чем год назад. В 2020 году число получателей подобной льготы может составить до 200 тыс. человек, исходя из данных за март.

Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, обеспечив повышение доступности этой процедуры для малообеспеченных. Документ был опубликован 29 марта на сайте Кремля. Поручение должно быть исполнено не позднее 17 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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