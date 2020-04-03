Исследование: 5% россиян готовы пройти процедуру упрощенного банкротства

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пройти процедуру упрощенного банкротства готовы 5% жителей крупных и средних городов, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

В исследовании отмечается, что мероприятия по упрощению доступа к кредитным каникулам и облегчению процедуры банкротства физических лиц частично были реализованы правительством еще до кризиса. Так, на прошлой неделе в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили ТАСС, что россияне, чей долг составляет от 50 тыс. до 700 тыс. руб., смогут подавать заявления о процедуре внесудебного банкротства бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ) или через арбитражного управляющего.

"Однако в марте текущего года, на фоне экономических сложностей, усугубившихся в связи с развитием эпидемии коронавируса, они стали особенно актуальными", - говорится в материалах.

"Одним из последствий нынешнего экономического кризиса является резкий рост числа людей, намеренных воспользоваться процедурой упрощенного банкротства или же взять кредитные каникулы для снижения кредитного бремени и стабилизации собственного материального положения. Сегодня 5% жителей крупных или средних городов готовы сами пройти процедуру упрощенного банкротства, или знают о намерении пройти банкротство среди своих друзей и знакомых. Это в два раза больше, чем год назад", - говорится в материалах Финуниверситета.

В исследовании отмечается, что еще 3% россиян готовы сегодня попросить банк о кредитных каникулах или знают о подобных намерениях среди своих друзей и знакомых, что вчетверо больше, чем год назад. В 2020 году число получателей подобной льготы может составить до 200 тыс. человек, исходя из данных за март.

Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, обеспечив повышение доступности этой процедуры для малообеспеченных. Документ был опубликован 29 марта на сайте Кремля. Поручение должно быть исполнено не позднее 17 апреля.