ОПЕК+ может 6 апреля обсудить с новыми странами сокращение добычи нефти

Он не исключил, что пригласить на совещание могут и такие страны как Бразилия и Норвегия. "Обсуждать будем распределение квоты в 10 млн баррелей в сутки", - сказал он.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Круг участников онлайн переговоров по рынку нефти 6 апреля может включать не только страны ОПЕК+ и США, но и других нефтепроизводителей, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

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По информации WSJ, минимальный объем сокращения, который могут обсудить экспортеры, - это 6 млн б/с.

Объем сокращения добычи нефти на 10 млн б/c ранее предложил президент США Дональд Трамп, который и инициировал переговоры в широком формате с участием России и Саудовской Аравией. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных ТАСС, реальный объем падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса в мире может достичь 20-30 млн б/ с. При этом пик заболеваемости COVID-19 в мире еще не наступил, а, значит, карантинные меры, ограничивающие авиа и транспортные перевозки, еще продолжатся сказываться на спросе.

Созвать встречу ОПЕК+ в срочном порядке призвала Саудовская Аравия по итогам переговоров с Вашингтоном. ОПЕК назначила совещание на 6 апреля, оно пройдет в формате телеконференции. Однако в Эр-Рияде считают, что участвовать в сокращении добычи нефти должно как можно больше стран, а не только 24 участника альянса ОПЕК+.

Россия пока не подтвердила свое участие в переговорах. Но президент РФ Владимир Путин 3 апреля проведет совещание с главами крупнейших нефтекомпаний России.