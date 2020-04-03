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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава "Алросы" продал акции на 18,5 млн рублей для борьбы с коронавирусом в Якутии

Средства будут направлены на приобретение медицинских препаратов, оборудования и средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов 2 апреля продал половину своего пакета акций "Алросы" на сумму более 18,5 млн рублей. Средства будут направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции в Мирнинском районе Якутии, следует из сообщения компании.

После транзакции пакет Иванова снизился до 0,00415% с 0,0083%.

"Вчера я продал половину принадлежавшего мне пакета акций "Алросы". Все вырученные от продажи средства будут направлены на приобретение медицинских препаратов, оборудования и средств индивидуальной защиты для Мирнинского района Якутии. Я понимаю, что сейчас далеко не лучшее время для продажи акций, но в нынешних условиях важна максимальная оперативность в закупках. На личные деньги приобрести сегодня дефицитные медицинские средства проще и быстрее", - отметил Иванов, которого цитирует пресс-служба "Алросы".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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