МВФ предупредил, что Зимбабве экстренно нуждается в международной помощи

ПРЕТОРИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в пятницу, что Зимбабве срочно требуется крупная международная помощь, так как пандемия коронавируса нового типа привела в стране к росту экономических проблем и углублению гуманитарного кризиса. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

"Без международной помощи Центральный банк Зимбабве в текущем полугодии будет вынужден расширить эмиссию и тем самым вызвать в стране дальнейший рост инфляции, - заявили специалисты МВФ. - Это еще больше подорвет позиции национальной валюты". Годовая инфляция в Зимбабве сейчас составляет 540%, отмечает агентство.

Согласно оценкам МВФ, в 2019 году падение ВВП Зимбабве составило 8,3%. Пандемия коронавируса способна нанести новый и сильный удар по национальной экономике. На текущий день в Зимбабве выявлено 10 инфицированных новым коронавирусом, один человек умер.

"В ближайшие месяцы Зимбабве нужны сотни миллионов долларов зарубежной помощи, чтобы противостоять гуманитарному кризису, когда 8 млн зимбабвийцам или каждому второму жителю страны угрожает голод", - указывает МВФ. По словам экспертов фонда, ситуация в этой стране на юге Африки характеризуется не только высоким уровнем инфляции, но и трудностями, вызванными затяжной засухой, острейшей нехваткой электроэнергии, финансовыми проблемами, включая недостаток валюты, массовым обнищанием населения.

Правительство Зимбабве в конце марта узаконило использование иностранной валюты в качестве платежного средства внутри страны, в том числе и в розничной сети. Запрет на использование валюты в этих целях просуществовал в стране девять месяцев. Одновременно Центробанк Зимбабве 27 марта восстановил привязку курса национальной валюты к доллару США. Курс установлен на уровне 25 зимбабвийских долларов за $1.