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Пандемия коронавируса нового типа

В Минпромторге заявили, что россияне могут посещать супермаркеты не у дома

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минпромторг просит регионы России объяснить гражданам, что они при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома, говорится в письме главы министерства Дениса Мантурова руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Документ имеется в распоряжении ТАСС, пресс-служба министерства подтвердила его подлинность.

"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме. По словам министра, это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.

Министерство также поручило регионам обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли. В частности, речь идет о пунктах выдачи заказов интернет-магазинов, службах доставки заказов, строительных, ремонтных, сервисных организациях, задействованных в строительстве, оснащении и ремонте магазинов и объектов торговой инфраструктуры, производителей фасовочных и упаковочных материалов, инфраструктуры для ремонта и техобслуживания автотранспорта.

Кроме того, Мантуров поручил обеспечить полноценный режим работы учреждений, осматривающих работников и выдающих им медицинские книжки.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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