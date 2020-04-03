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Путин поручил проработать вопрос о выплатах на третьего и последующих детей

Кабмину необходимо предоставить предложения до 1 июня

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении к 2024 году выплат малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей. Соответствующее поручение по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Проработать вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет", - говорится в тексте поручений.

Отмечается, что кабмину необходимо предоставить предложения до 1 июня 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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