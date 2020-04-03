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"Роснано": разрешение инвестировать в фонды прямых инвестиций увеличит доходность НПФ

Это сделает НПФ более привлекательными для своих клиентов, считают в компании

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Разрешение негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать в фонды прямых инвестиций позволит увеличить доходность размещения пенсионных средств, говорится в комментарии "Роснано" в связи с опубликованным в пятницу поручением президента России Владимира Путина.

Путин рекомендовал ЦБ РФ и правительству России проработать возможность размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций. Как сообщает сайт Кремля, такую рекомендацию глава государства дал по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами, состоявшейся 11 марта 2020 года.

"Разрешение НПФ инвестировать в фонды прямых инвестиций позволит увеличить доходность размещения пенсионных средств, сохраняя приемлемый уровень риска за счет профессиональных управляющих фондами и диверсифицированного портфеля проектов. В конечном итоге это сделало бы НПФ более привлекательными для своих клиентов. Вместе с этим был бы дан и серьезный толчок всей индустрии прямых и венчурных инвестиций в России за счет доступа к новому "длинному" инструменту финансирования", - говорится в сообщении "Роснано".

НПФ - один из классических источников финансирования для отрасли прямых и венчурных инвестиций в мировой практике. И "Роснано", как один из ключевых субъектов российской акционерной венчурной индустрии, всегда поддерживало необходимые для внедрения этого инструмента инициативы, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Важно отметить, что речь идет о негосударственных пенсионных фондах. Кроме того, на первом этапе, на наш взгляд, было бы целесообразно ограничить лимит вложений в инвестфонды 1-5% от активов НПФ", - считают в "Роснано".

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

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