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Пандемия коронавируса нового типа

ЕС отменяет налоги и пошлины на импорт медоборудования во время пандемии

Больницы, врачи и медсестры нуждаются в качественном медицинском оборудовании, указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Евросоюз решил отменить взимание налогов и пошлин на импорт медицинского оборудования во время пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Больницы, врачи и медсестры нуждаются в качественном медицинском оборудовании, и оно должно оставаться доступным по цене. Для обеспечения этого мы больше не будем взимать налоги и пошлины на импорт таких продуктов в ЕС во время коронавирусного кризиса. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших медицинских работников", - сказала она.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия коронавируса нового типа
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