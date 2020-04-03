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Утвержден перечень товаров, освобожденных от ввозной пошлины в ЕАЭС

Для оперативной организации поставок товаров первой необходимости во взаимной торговле намечено создание "зеленого коридора"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) расширил перечень товаров, освобожденных от уплаты ввозной таможенной пошлины, и упростил требования к сертификатам о происхождении товара, сообщила ЕЭК.

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"В целях минимизации негативных экономических последствий распространения COVID-19, недопущения дефицита социально значимых товаров в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совет ЕЭК 3 апреля утвердил перечень товаров критического импорта. В их отношении предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.

В перечень вошел ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и готовые продукты для детского питания), лекарственных средств и товаров медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки).

Кроме того, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября текущего года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

Совет ЕЭК принял решение о временном упрощении порядка использования сертификатов происхождения формы "А", выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, которые приводит пресс-служба, "принятая мера позволит оперативно адаптировать применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС к непростым условиям, сложившимся в связи с распространением коронавирусной инфекции, что, несомненно, поддержит преференциальный товарооборот с нуждающимися в экономической помощи странами и упростит процедуру таможенного оформления таких товаров".

Комплекс срочных мер

Также совет ЕЭК на заседании поддержал новые меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии. Одобрен соответствующий проект распоряжения Евразийского межправительственного совета.

Меры разработаны комиссией для поддержания макроэкономической стабильности в союзе и создания условий для дальнейшего экономического роста. Как ожидается, они помогут национальным правительствам в разработке и реализации мер по локализации распространения коронавируса, защите здоровья людей, минимизации последствий для бизнеса, сохранению занятости населения и обеспечению устойчивости финансовой системы.

"Пакет срочных мер стабилизационного характера предусматривает организацию взаимодействия уполномоченных органов союза при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению и минимизации последствий распространения инфекции. Для оперативной организации поставок товаров первой необходимости во взаимной торговле намечено создание "зеленого коридора" путем упрощения таможенных процедур при оформлении критически важных товаров", - говорится в сообщении ЕЭК.

Меры системного характера направлены на создание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития. Они включают в себя цифровизацию торговли, обеспечение стабильности функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, расширение торговых отношений.

Проект соответствующего распоряжения будет рассмотрен Евразийским межправительственным советом 10 апреля.

Теги
РоссияЕвразийский экономический союзСлепнев, Андрей АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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