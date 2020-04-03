Подмосковным туристам пообещали вернуть деньги за неудавшиеся из-за коронавируса поездки

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Туристы смогут вернуть полную стоимость своей поездки в другие страны или получить половину суммы в случае ее прерывания из-за сложившейся обстановки по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"Соответственно, при расторжении договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в статье 14 Закона № 132-ФЗ, туристу и (или) иному заказчику до начала путешествия [в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов] возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - говорится в материале.

Туристам рекомендуется по возможности отказаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки в мире. Российским туроператорам рекомендовали оказать всю возможную помощь путешественникам при перебронировании сроков поездки.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случаев). Умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.