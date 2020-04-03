{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подмосковным туристам пообещали вернуть деньги за неудавшиеся из-за коронавируса поездки

Туристам рекомендуется по возможности отказаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки в мире

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Туристы смогут вернуть полную стоимость своей поездки в другие страны или получить половину суммы в случае ее прерывания из-за сложившейся обстановки по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"Соответственно, при расторжении договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в статье 14 Закона № 132-ФЗ, туристу и (или) иному заказчику до начала путешествия [в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов] возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - говорится в материале.

Туристам рекомендуется по возможности отказаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки в мире. Российским туроператорам рекомендовали оказать всю возможную помощь путешественникам при перебронировании сроков поездки.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случаев). Умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Реклама на ТАСС
"Яндекс" поддержит ведомства при тестировании беспилотников без водителей
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить тестирование и постепенный ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС