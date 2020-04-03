Аграрии СКФО в 2020 году увеличат площади под овощи, на которые растет спрос

"В этом году площадь ярового сева в Дагестане составит 225 тыс. га, из них значительная часть приходится на овощные культуры. <…> Более 40 тыс. га отводится под овощи, картофель занимает почти 21 тыс. га, почти 30 тыс. га - многолетние травы, кукуруза - 21 тыс. га, и ряд других культур. У нас значительная часть овощных и картофеля выращивается в личных подсобных хозяйствах. Сегодня акцент и на федеральном уровне, и в регионе делается на товарный сектор - это сельхозорганизации и КФХ, <…> и мы ставим задачу расширять, увеличивать эту долю", - сказал Шарипов.

В Дагестане, где под овощные культуры отводится существенная часть пахотных земель, рассчитывают в этом году увеличить объем производства овощей. Как отметил в беседе с ТАСС первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов, такая задача поставлена перед регионами в связи с вероятным ростом спроса на отечественные овощи в условиях распространения коронавируса и роста курса мировых валют.

Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что в России будут предприняты необходимые меры для обеспечения населения продовольствием в связи с ситуацией с коронавирусом. В соответствии с разъяснениями Минтруда РФ организации сельскохозяйственной отрасли, задействованные в весенних полевых работах, на неделе, объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей, осуществляют деятельность в штатном режиме в соответствии с погодными условиями.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Аграрии Северного Кавказа в 2020 году намерены увеличить площади под овощные культуры в связи с растущим спросом на соответствующую российскую продукцию в условиях распространения коронавируса нового типа. В целом, по словам представителей отрасли, ограничения в связи с коронавирусом не оказали существенного влияния на ход посевной кампании, работы ведутся по плану, предусмотрены необходимые средства защиты, а контакты по возможности сведены к минимуму. Власти регионов заявляют, что в 2020 году будет увеличена поддержка отрасли, аграриям помогут в приобретении семян и сельхозтехники.

По его словам, сейчас в Минсельхозе региона прорабатываются дополнительные меры, которые позволят стимулировать развитие овощеводства. "Мы намерены увеличить поддержку - если в 2019 году было 10 тыс. рублей на гектар овощных, то в этом году - до 25 тыс. рублей на гектар намерены довести. Мы намерены возмещать затраты на приобретение элитных семян, увеличив с 30% до 50% в этом году, а также ряд других мер по стимулированию, чтобы повысить заинтересованность аграриев заниматься этим делом", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в этом году планируется увеличить на 3 тыс. га площади под рисом. "Потенциал огромный… В прошлом году по решению главы региона было выделено 500 млн рублей на мелиорацию. Эта беспрецедентная поддержка позволила реконструировать и построить новые рисовые чеки", - добавил Шарипов.

Рассчитывают нарастить площади под овощными культурами и в Северной Осетии - как сообщил ТАСС первый замминистра сельского хозяйства республики Казбек Марзоев, в этом году планируется увеличить площади под картофелем, капустой, свеклой, морковью, помидорами в Моздокском, Кировском и Пригородном районах республики. "Вместе с федеральным бюджетом будем стимулировать [развитие овощеводства] - от 30 до 50 тыс. рублей на гектар. Кроме того, многие сейчас технически не подготовлены к большому увеличению, и мы поэтапно будем к этому готовиться - связались с "Росагролизингом", чтобы овощеводы уже в этом году смогли получить технику по программе Росагролизинга.

Посевная под защитой

В целом пандемия коронавируса не повлияла на ход посевной кампании, утверждают в регионах Северного Кавказа: сокращения посевов не ожидается, а в ряде регионов, наоборот, планируют увеличить посевные площади. Так, в Ингушетии в этом году намерены засеять всю пахотную площадь республики - более 71 тыс. га, сообщил ТАСС начальник отдела по работе с государственными унитарными предприятиями Минсельхоза республики Дауд Бекбузаров. " Это будут зерновые, зернобобовые, колосовые, масличные, картофель, овощи, а также многолетние травы, горох и т. д. Еще до пандемии мы обсуждали вопрос увеличения посевов зерновых и кормовых культур - с тем, что мы намерены завозить и увеличивать в республике поголовье и крупного и мелкого рогатого скота. В этом году площади посадки зерновых будут увеличены в любом случае на 20-25%", - рассказал он.

Наращивают площадь посевов и в Чеченской республике, сказал ТАСС председатель оперативного штаба - заместитель главы Минсельхоза республики Бадруди Бисултанов. "Общая площадь посевов под урожай 2020 года составит 270 тыс. га, что больше уровня прошлого года на 101,8 тыс. га", - сообщил он.

По его словам, все работы ведутся в штатном режиме несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией. "От районов подаются списки людей, которые задействованы в период весенних полевых работ, для беспрепятственного передвижения на время карантина в регионе. Аграриям рекомендуются меры предосторожности в условиях сложившейся ситуации", - уточнил собеседник агентства.

Весенние полевые работы начались в Карачаево-Черкесии: сев яровых пока начался в двух районах республики - Адыге-Хабльском и Зеленчукском, активная фаза посевной начнется 10 апреля, сообщила ТАСС представитель Минсельхоза региона. "Сельское хозяйство - пока одна из немногих отраслей, которую коронавирус не затронул. Здесь ведь не уйдешь на "удаленку", потому у аграриев выходных нет. Работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности, разработанных с целью борьбы против вируса", - сказала собеседница агентства, добавив, что в регионе заготовлено достаточное количество посевного материала и топлива для техники.

В плановом режиме работы ведутся и в других регионах - в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, посевная площадь в республике в 2020 году составит 281,8 тыс. га, в том числе 223,8 тыс. га яровых культур, что практически соответствуют уровню прошлого года. В Ставропольском крае, главном аграрном регионе Северного Кавказа, на начало апреля засеяно 295,1 тыс. га - 36,7% от плана, в том числе 225,2 тыс. га яровых зерновых - 93% от плана. По данным краевого Минсельхоза, темпы полевых работ опережают прошлогодние.

"На сегодняшний день министерством и сельхозуправлениями в муниципальных территориях края собираются сведения о потребности сельхозтоваропроизводителей в медицинских масках и средствах дезинфекции. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности их обеспечения для организации бесперебойной хозяйственной деятельности. Также доводим до каждого хозяйствующего субъекта имеющиеся рекомендации Роспотребнадзора о мерах профилактики", - уточнили ТАСС в пресс-службе краевого министерства.