Бизнес в Ленобласти сможет получить субсидии даже при наличии долгов по налогам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Предприниматели Ленинградской области, которые понесли финансовые потери от последствий пандемии коронавируса в связи с ограничительными мерами властей в течение нерабочих дней, смогут претендовать на получение субсидий от властей региона даже при наличии задолженности по налогам и сборам. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов.

"Сегодня ситуация требует введения дополнительных мер. Этими дополнительными мерами будут являться, во-первых, отмена требований по отсутствию задолженности по налогам и сборам при получении бизнесом мер государственной поддержки и субсидий", - сказал он на совещании с главами районов области.

При этом Ялов призвал бизнесменов при возможности соблюдать финансовую дисциплину. "Хочу обратить внимание - это не значит, что должна пропасть полностью финансовая дисциплина. Понятно, что после того, как этот особый период закончится, все равно нужно будет покрывать свои задолженности перед бюджетом. Поэтому просим не злоупотреблять", - отметил он.

По данным инвестиционного портала Ленинградской области, сейчас для получения займов из регионального фонда поддержки промышленности и предпринимателей, а также для выделения субсидий необходимо предоставить справки о том, что предприятие или бизнесмен не имеет задолженности по налоговым платежам. Ялов также отметил, что власти региона прорабатывают и другие меры поддержки бизнеса, например, снижение стоимости патентов на ведение предпринимательской деятельности.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что власти готовы выделить из региональной казны 1 млрд рублей для поддержки малого и среднего бизнеса. Также он говорил о других мерах поддержки бизнеса, в частности, об освобождении бизнесменов от арендной платы за помещения, которые они арендуют у государства, а также о налоговых льготах для владельцев торговых центров, которые предоставят скидки арендаторам.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. В Ленинградской области выявлен 41 случай заражения, из них выздоровело два человека. Случаев смерти от инфекции не зарегистрировано. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.