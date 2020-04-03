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Крупнейшее швейное предприятие КЧР перепрофилировали для производства защитных масок

На заводе изготавливают 7 тыс. масок в день

ЧЕРКЕССК, 3 апреля. /ТАСС/. Крупнейшее в Карачаево-Черкесской Республике швейное предприятие на фоне ситуации с коронавирусом перепрофилировали для производства защитных масок, которое теперь шьет 7 тыс. масок в день, сообщило в пятницу региональное министерство промышленности и торговли.

"Министерство промышленности и торговли КЧР включило крупное швейное предприятие ООО "Селена" (г. Усть-Джегута) в список организаций Минпромторга России, выполняющих неотложные работы по производству изделий для обеспечения населения необходимыми средствами индивидуальной защиты, это позволило компании перепрофилироваться на производство гигиенических защитных масок", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ранее основу деятельности предприятия составлял пошив домашнего текстиля, на данный момент эта работа приостановлена, и за один день производится 7 тыс. многоразовых масок в день. Двухслойные маски состоят из хлопка, они соответствуют государственным техническим условиям и превышают эффективность бактериальной фильтрации, установленной ГОСТом, в несколько раз.

"Готовые маски ООО "Селена" передает на нужды и потребности администраций муниципальных районов, государственных организаций республики. Предприятие также выполняет заказы на пошив масок от предпринимателей Карачаево-Черкессии и других регионов России. В настоящее время решается вопрос о разрешении ООО "Селена" производить медицинские маски и одноразовые медицинские защитные костюмы, на предприятии уже отшит экспериментальный образец такого защитного костюма", - добавили в министерстве.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). Умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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