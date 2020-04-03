Эксперты ждут рекордного ввода складской недвижимости в Петербурге в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Объем ввода складской недвижимости в Петербурге в 2020 году ожидается на уровне 330 тыс. кв. м. Такое прогноз в беседе с корреспондентом ТАСС озвучила заместитель директора департамента исследований консалтинговой компании Colliers International Ольга Убушиева.

По данным Knight Frank, объем ввода складской недвижимости в Петербурге в 2019 году составил 184 тыс. кв. метров.

"В складской недвижимости прошлый год был ознаменован рекордным за несколько последних лет объемом сделок, в том числе по покупке складов по схеме BTS для собственных нужд. На 2020 год [в Санкт-Петербурге] запланирован ввод 330 тыс. кв. м складов, что может стать самым высоким показателем с 2008 года", - отметила она.

В частности, росту объемов будет способствовать ввод крупных объектов. Среди них строительство компанией PNK Group складских помещений на 51 тыс. кв. м для компании "Марвел-Логистика", дочернего предприятия ООО "Марвел КТ" (бренд "Марвел-Дистрибуция"), а также ввод нового логистического хаба компании Ozon общей площадью 79 тыс. кв. м.

Всего в складском сегменте Петербурга на стадии строительства находятся 20 складских комплексов общей площадью 170 тыс. кв. м, заявленных к вводу в 2020 году. "Все строящиеся проекты продолжают возводиться, но перенос сроков ввода на следующий год возможен", - сказал ТАСС генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.