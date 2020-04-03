Крымский производитель дезинфицирующих средств удвоит производство

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС. Комбинат "Крымская роза", запустивший на фоне пандемии коронавируса производство дезинфицирующих средств на основе эфирного масла лаванды, на следующей неделе увеличит производство с 60 до 120 тыс. единиц, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

В аптеках региона отмечается дефицит дезинфицирующих средств. На двух предприятиях парфюмерной промышленности в Крыму разработали дезинфицирующую косметику на основе эфирных масел. Ранее на "Крымской розе" сообщили о готовности первой партии спреев и гелей на основе эфирного масла лаванды с антисептическим эффектом.

"Всего на этой неделе "Крымская роза" произвела 60 тыс. единиц продукции. При этом на следующей неделе этот показатель планируется удвоить и выпустить 120 тыс. единиц. Как говорит руководитель комбината, обычно такой объем "Крымская роза" производит за месяц", - говорится в сообщении.

Вся произведенная продукция пока реализуется в аптеках и на АЗС на территории Крыма, для отправки в другие регионы объемов сейчас не хватает, отмечается в сообщении. "В связи с большим спросом ассортимент расширен. Теперь, помимо гелей и спреев с маслом лаванды, "Крымская роза" выпускает антибактериальный гель для рук с маслом сосны", - сообщили на предприятии.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся около 3 тыс. человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заразившихся удовлетворительное.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случаев). Умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.