Источник: Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия останавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ, с 4 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли.

"Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены", - сказал собеседник агентства.

С 31 марта было введено квотирование при въезде в страну граждан РФ из-за рубежа. Тогда сообщалось, что россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. Введение ограничения на прилет российских граждан в РФ требуется для недопущения неконтролируемого распространения инфекции, поясняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. 1 апреля МИД РФ сообщил, что желание вернуться из других стран в Россию в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса изъявили 25 тыс. россиян.