Мишустин назначил Трутнева председателем правкомиссии по развитию Северного Кавказа

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность председателя правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа... <...> Включить в состав комиссии следующих лиц: Трутнев Юрий - заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (председатель комиссии)", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, заместителем председателя комиссии стал первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич, ответственным секретарем правкомиссии назначен начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года.