Астраханские власти предложили жителям работу в полях из-за дефицита трудовых мигрантов

АСТРАХАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Астраханской области призвали жителей региона выйти на сельскохозяйственные работы в поля вместо трудовых мигрантов, число которых резко сократилось из-за закрытия границ в связи с коронавирусом. С таким обращением в пятницу выступил министр сельского хозяйства региона Руслан Пашаев.

"Начался сезон полевых работ, но из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, астраханские аграрии остро ощущают нехватку рабочей силы. Ведь в последние годы нас выручали трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, а сегодня их нет и пока быть не может", - приводит слова Пашаева пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

Он добавил, что местные аграрии рассчитывают на помощь жителей Астраханской области и предлагают рабочие места тем, кто захочет помочь сельхозпроизводителям. "Гарантируются хорошие заработки и достойные условия: доставка к месту работы и обратно, предоставление жилья и питания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по вопросам трудоустройства следует обращаться в центры занятости населения. Со второй декады апреля и до конца мая на полях потребуется дополнительно более 6 тыс. человек, а в период массового сбора урожая потребность увеличится еще на 2,5 тыс. человек, отметил Пашаев.

Посевные работы в Астраханской области в 2020 году из-за теплой весны начались раньше запланированного срока на 10 дней, площадь посевов составила больше 6 тыс. га. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2019 года.