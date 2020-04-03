Все столичные офисы Сбербанка для физлиц в субботу будут работать

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Все 470 столичных офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц в субботу будут работать, говорится в сообщении пресс-службы Московского банка ПАО "Сбербанк".

"На территории города Москвы сегодня, 3 апреля, количество работающих офисов Сбербанка увеличено до 140. Они функционируют до 19:00. В субботу, 4 апреля, все 470 столичных отделений Сбербанка, обслуживающих физических лиц, будут работать до последнего клиента", - указано в сообщении.

Отмечается, что 6 и 7 апреля также 50% офисов Сбербанка в Москве будут работать по субботнему графику.

При этом банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 функционируют в обычном режиме.

"Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (17:36 мск) — добавлены подробности по тексту.