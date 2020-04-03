Торги в Нью-Йорке открылись разнонаправленно на фоне данных о ситуации на рынке труда

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Фондовые торги в Нью-Йорке открылись разнонаправленным движением индексов на фоне публикаций данных о безработице, уровень которой достиг 4,4%.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 23,80 пункта (-0,11%), до отметки 20 389 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 2,15 пункта (+0,09%) - до 2 520 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 17 пунктов (+0,23%) - до 7 505.

Как отметила телекомпания CNN, "участники рынка проявляют осторожность и оценивают ситуацию в связи с данными о положении на рынке труда в марте, которые оказались хуже прогнозов".

Уровень безработицы в США в связи с пандемией коронавируса вырос с 3,5% в феврале до 4,4% в марте, что, как отмечает газета The Wall Street Journal, стало самым значительным ростом показателя с января 1975 года.