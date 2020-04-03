{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Торги в Нью-Йорке открылись разнонаправленно на фоне данных о ситуации на рынке труда

В первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 23,80 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Фондовые торги в Нью-Йорке открылись разнонаправленным движением индексов на фоне публикаций данных о безработице, уровень которой достиг 4,4%.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 23,80 пункта (-0,11%), до отметки 20 389 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 2,15 пункта (+0,09%) - до 2 520 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 17 пунктов (+0,23%) - до 7 505.

Как отметила телекомпания CNN, "участники рынка проявляют осторожность и оценивают ситуацию в связи с данными о положении на рынке труда в марте, которые оказались хуже прогнозов".

Уровень безработицы в США в связи с пандемией коронавируса вырос с 3,5% в феврале до 4,4% в марте, что, как отмечает газета The Wall Street Journal, стало самым значительным ростом показателя с января 1975 года.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
"Яндекс" поддержит ведомства при тестировании беспилотников без водителей
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить тестирование и постепенный ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС