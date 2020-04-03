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Пандемия коронавируса нового типа

Непродовольственные магазины будут работать как пункты выдачи онлайн-заказов

Все магазины продовольственных торговых сетей, вне зависимости от формата и места расположения, включая супермаркеты и гипермаркеты, расположенные в торговых центрах, работают в обычном режиме

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Непродовольственные магазины - электроники, обуви и одежды, - имеющие онлайн-магазины, будут работать в качестве пунктов выдачи заказов на объявленных в России из-за коронавируса нерабочих дней. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, входят DNS, "М.Видео - Эльдорадо", "Снежная королева", "Спортмастер", "Леруа Мерлен", OBI, Kari и другие).

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"Ассоциация компаний розничной торговли объявляет о режиме работы торговых сетей. Магазины торговых сетей, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами (электроникой и бытовой техникой, одеждой и обувью) и работающих в онлайн-режиме, функционируют в режиме пунктов выдачи заказов (ПВЗ), если иное не определено локальными нормативными актами или администрацией торгового центра. Покупатели могут выбрать товар в онлайн магазине и получить его самостоятельно в ПВЗ, либо оформить бесконтактную доставку курьером", - сообщили в АКОРТ.

Все магазины продовольственных торговых сетей, вне зависимости от формата и места расположения, включая супермаркеты и гипермаркеты, расположенные в торговых центрах, работают в обычном режиме, добавили в АКОРТ.

В ассоциации напомнили, что условия перемещения граждан устанавливаются локальными нормативными актами, которые на данный момент допускают возможности поездки на личном транспорте в ближайший торговый центр или гипермаркет для приобретения продуктов и товаров первой необходимости.

"Призываем органы местной власти и управления не вводить ограничений на возможность для граждан совершать поездки в торговые центры и гипермаркеты для приобретения продуктов и товаров первой необходимости", - сообщили в АКОРТ.

Президент Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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