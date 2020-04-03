Эксперты: маркировка молочной продукции не даст мелкому бизнесу оправиться после эпидемии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Введение маркировки молочной продукции не позволит небольшим предприятиям восстановиться после пандемии, девальвации и других кризисных явлений. Такую точку зрения ТАСС озвучил генеральный директор Союзмолока Артем Белов.

"К 2021 году последствия произошедшей девальвации, пандемии этого года и других кризисных явлений лишь более серьезно отразятся на отрасли в связи с отложенным эффектом этих факторов. Дополнительное введение маркировки не позволит малым и средним предприятиям восстановиться после стресса и заставит еще большее количество игроков уйти с рынка", - сказал он.

Белов отметил, что молочная отрасль обеспечивает работой около 1,4 млн россиян, или 2% от всех занятых. Комментируя принятое правительством России решение о продлении эксперимента по маркировке молочной продукции до конца 2020 года, глава Союзмолока отметил, что, согласно его ожиданиям, до конца года будет проведена реальная оценка целесообразности введения обязательной цифровой маркировки для молочной продукции. "Именно после проведения такой оценки можно было бы принимать решение о необходимости внедрения системы", - сказал он.

Вместе с тем представители Союзмолока по-прежнему убеждены в том, что необходимо отказаться от введения обязательной маркировки молочной продукции. "Внедрение системы маркировки нецелесообразно, учитывая уже работающую систему прослеживаемости (ЭВС) и крайне незначительную (менее 0,01%) долю контрафактной продукции", - сказал Белов.

Он отметил, что по итогам тестового нанесения кодов на предприятиях не удалось подобрать оптимальные опции нанесения и типы оборудования ни для одного вида упаковки. Все производственные линии обследованных предприятий нуждаются в дооснащении. "Некоторые решения приводят к существенному замедлению линий (вплоть до 50%), что негативно отразится на производительности всей отрасли, что ставит под угрозу стабильность поставок отечественной молочной продукции и приведет к росту импорта", - считает глава ассоциации.

Он добавил, что, согласно данным производителей упаковки, необходимость инвестиций и замедление скорости печати приведут также к росту стоимости упаковочных решений. Кроме того, до текущего момента не проводилось тестирование логистических операций, хранения и учета маркированной продукции.

"В среднем чтобы оснастить одну производственную линию требуется около от 4 млн до 10 млн рублей. При этом поставщики оборудования не гарантируют 100%-ную считываемость кодов, и часть продукции (в некоторых случаях ее доля доходит до 85%) должна быть списана - и это дополнительные потери бизнеса", - считает Белов.

По расчетам союза, затраты в первый год составят не менее 61,3 млрд рублей. Дополнительные затраты на маркировку приведут к снижению доступности качественной молочной продукции и росту себестоимости производства продукции минимум на 3-4%.