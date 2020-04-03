В Пулково закрыли южную посадочную галерею для внутренних вылетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково закрыл южную посадочную галерею в терминале аэропорта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Мы закрыли южную посадочную галерею в зале вылетов внутренних рейсов", - сказали в пресс-службе, отметив, что решение принято из-за оптимизации процесса обслуживания пассажиров в текущих условиях.

В пресс-службе отметили, что зал обслуживания международных вылетов пока работает, так как туда прибывают рейсы с гражданами РФ, которые из-за пандемии коронавируса и отмены рейсов в зарубежных странах не смогли вернуться в Россию по заранее купленным билетам.

Россия с 27 марта отменила все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян. 1 апреля МИД РФ сообщил, что желание вернуться из других стран в Россию в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса изъявили 25 тыс. россиян. Источник в авиаотрасли также сообщал ТАСС, что с 4 апреля Россия приостановит все международное пассажирское авиасообщение, в том числе для вывоза граждан РФ.

Ранее в Пулково для оптимизации процессов уже закрыли северную посадочную галерею, где обслуживалась часть международных рейсов, а также был ограничен вход в пассажирский терминал на третьем этаже и въезд на эстакаду к нему. Теперь вход и выход в терминал осуществляется с первого этажа. По данным онлайн-табло Пулково, только в пятницу авиаперевозчики отменили более 50 внутренних рейсов с вылетом из Петербурга.

В других крупных аэропортах в России также частично закрываются терминалы, например, в пятницу в московском аэропорту Домодедово сообщили, что закрывают галерею для международных рейсов.