Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на мировых энергетических рынках

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин детально обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на мировых энергетических рынках. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, еще одной темой оперативного совещания, которое состоялось в режиме видеоконференции, стали недавние телефонные разговоры российского лидера с президентами США, ЮАР, Сербии и Турции.

"Состоялось детальное обсуждение темы борьбы с коронавирусом в нашей стране", - сказал он.

"Кроме того, президент информировал участников совещания о своих недавних контактах с президентами США, ЮАР, Сербии и Турции", - добавил Песков. По его словам, на совещании "обсуждалось также положение дел на мировых энергетических рынках".

"Участники встречи также обменялись мнениями по ряду текущих моментов внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - сказал пресс-секретарь.

Открывая совещание, глава государства обратил внимание на необходимость обеспечения четкого взаимодействия между органами власти в вопросах борьбы с коронавирусом. Он выразил уверенность, что на период пандемии в стране будут обеспечены безопасность и правопорядок. Путин также высказался против директивного применения ограничительных мер в различных регионах по сигналу из Москвы. По его словам, при принятии таких решений власти на местах должны исходить из специфики развития ситуации в регионе.