"Соллерс" рассчитывает возобновить производство автомобилей на следующей неделе

МОСКВА, 3 апреля./ТАСС/. Группа "Соллерс" (объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers) рассчитывает возобновить производство автомобилей на следующей неделе, компания направила соответствующее обращение региональным органам власти. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель автоконцерна.

"Предприятия группы "Соллерс" рассчитывают возобновить производство в течение предстоящей недели. Обращения с просьбой приступить к работе при условии соблюдения всех санитарных норм Роспотребнадзора направлены региональным органам власти", - сказал собеседник агентства.

При этом завод Mazda Sollers уже получил разрешение от правительства Приморского края, сборка автомобилей во Владивостоке возобновится 6 апреля, уточнили в автоконцерне. "В ближайшие дни рассчитываем получить необходимые подтверждения по остальным заводам группы", - уточнили в компании.

Ранее, согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. Предприятия группы "Соллерс" приостанавливали конвейер на этот период. Позднее президент заявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.

Как только разрешение на возобновление производства будет дано, УАЗ и Ford Sollers незамедлительно приступят к производству автомобилей скорой медицинской помощи класса С. В условиях пандемии эта задача является для автоконцерна первоочередной, подчеркнули в компании.

"На производственных площадках сохранит свое действие строгий противоэпидемический режим, а инженерно-технический состав и офисные работники, ранее переведенные на дистанционный режим работы, продолжат работать удаленно до особого распоряжения", - отметил представитель "Соллерс".