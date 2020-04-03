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Кабмин рекомендует внести в перечень товаров первой необходимости сигареты и автозапчасти

Как говорится в письме представителей табачной отрасли, они обеспечивают ежегодные акцизные поступления в размере около 600 млрд рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство России рекомендовало региональным властям включить в перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию и автозапчасти. Копия письма с подписью вице-премьера России Виктории Абрамченко есть в распоряжении ТАСС.

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"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации: рекомендовать включить в рекомендуемый перечень товаров первой необходимости табачную продукцию и автозапчасти", - говорится в документе.

Представитель Абрамченко подтвердил подлинность письма, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее представители табачной отрасли направляли премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой включить производимую ими продукцию в перечень товаров первой необходимости. По оценкам отрасли, в случае приостановки производства в связи с объявленными выходными федеральный бюджет будет недополучать минимум 10 млрд рублей акцизов в неделю. Как говорится в письме, табачная отрасль обеспечивает ежегодные акцизные поступления в размере около 600 млрд рублей, на ее предприятиях в России занято более 10 тыс. человек.

"Мы видим, что наша обеспокоенность была услышана со стороны контролирующих органов и благодарны за то, что разрабатываются варианты решения для индустрии. Надеемся на скорейшее принятие соответствующего нормативно-правового акта. Фабрика "БАТ-СПб" готова возобновить работу незамедлительно", - прокомментировала директор "БАТ" по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова.

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