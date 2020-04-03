Четыре нефтекомпании России начали оформлять документы на поставки в Белоруссию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Начали оформляться первые маршрутные поручения", - сказал Демин, добавив, что документы начали оформлять четыре компании, которые являлись традиционными поставщиками нефти на НПЗ Белоруссии.

В четверг "Роснефть" сообщила, что подписала контракты на поставку нефти с белорусскими НПЗ, поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях - с премией $5 за тонну.

Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку стороны не смогли договориться о премии, которую ранее Белоруссия платила нефтяным компаниям за то, что получала нефть беспошлинно. "Белнефтехим" отказался платить премию в 2020 году, мотивируя это тем, что из-за налогового маневра в России, в результате которого экспортная пошлина на нефть обнуляется, Белоруссия несет потери. Из всех российских компаний, поставлявших углеводороды в Белоруссию, экспорт не прекратила только группа "Сафмар".

Достичь договоренностей о возобновлении регулярных поставок удалось только к концу марта. Белоруссия не будет платить премиальную надбавку российским компаниям с апреля, этот вопрос будет урегулирован межбюджетными расчетами, сообщал белорусский премьер-министр Сергей Румас.